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Ильинский Матвей Константинович

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Место рождения

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.08.1886

Дата смерти

23.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886

Отец: Ильинский Константин Борисович

Мать: Ильинская Вера Онисимовна

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.09.1909

Дочь: Осипова Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ильинский Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ильинский Серафим Матвеевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
05.06.1916

Сын: Ильинский Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Ильинский Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1928

Дочь: Фролова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Первый председатель Волпотребкооперации
Смерть
23.10.1963
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
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