Ильинский Матвей Константинович
Место рождения
Дата рождения09.08.1886
Дата смерти23.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886
Рождение ребёнка
30.09.1909
Дочь: Осипова Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ильинский Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ильинский Серафим Матвеевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
05.06.1916
Сын: Ильинский Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Ильинский Борис Матвеевич
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
03.06.1928
Дочь: Фролова Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Ильинская Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Первый председатель Волпотребкооперации
Смерть
23.10.1963
Похороны
Неизвестно