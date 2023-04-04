Ильинская (Князева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Князева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1887

Дата смерти

03.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1909

Дочь: Осипова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ильинский Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ильинский Серафим Матвеевич

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Рождение ребёнка
24.03.1914

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Рождение ребёнка
05.06.1916

Сын: Ильинский Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Рождение ребёнка
13.04.1918

Сын: Ильинский Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1928

Дочь: Фролова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Матвей Константинович

Смерть
03.12.1974
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
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