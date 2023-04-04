Ильинская (Князева) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1887
Дата смерти03.12.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1909
Дочь: Осипова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ильинский Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ильинский Серафим Матвеевич
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
24.03.1914
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
05.06.1916
Сын: Ильинский Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
13.04.1918
Сын: Ильинский Борис Матвеевич
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Рождение ребёнка
03.06.1928
Дочь: Фролова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Ильинский Матвей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1974
Похороны
Неизвестно