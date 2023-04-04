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(Ильинская) Елизавета Матвеевна
(Ильинская) Елизавета Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1914
Пол
Женский
Отец
Ильинский Матвей Константинович
1886 г.р.
Мать
Ильинская (Князева) Мария Алексеевна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1914
Отец:
Ильинский Матвей Константинович
Мать:
Ильинская Мария Алексеевна
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