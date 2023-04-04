(Ильинская) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильинская) Елизавета Матвеевна

(Ильинская) Елизавета Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1914

Отец: Ильинский Матвей Константинович

Мать: Ильинская Мария Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close