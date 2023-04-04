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Ильинский Константин Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1827

Отец: Казмин Борис Матфеев

Мать: Казмина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
24.02.1861

Жена: Ильинская Вера Онисимовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1862

Сын: Ильинский Константин Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Ильинский Николай Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ильинский Сергей Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
?.06.1879

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Ильинский Иван Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1883

Сын: Ильинский Димитрий Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Ильинский Матвей Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильинский Иван Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Константиновна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Василий Константинович

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
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