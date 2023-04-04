Ильинский Константин Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Казмин Борис Матфеев
Сын: Ильинский Константин Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Николай Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Сергей Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Иван Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Димитрий Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Матвей Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Иван Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Дочь: Глафира Константиновна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Сын: Ильинский Василий Константинович
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Ильинская Вера Онисимовна