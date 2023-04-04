Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Ильинский Константин Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Николай Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Сергей Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Иван Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Димитрий Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Матвей Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Иван Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: Глафира Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Василий Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович