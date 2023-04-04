Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна
женский, родилась 1845
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Ильинская) Глафира Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Василий Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: (Ильинская) Александра Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: (Ильинская) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Константин Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Николай Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Сергей Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Дочь: (Ильинская) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Иван Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Димитрий Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Матвей Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович
Сын: Ильинский Иван Константинович
Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович