Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1861

Муж: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1862

Сын: Ильинский Константин Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Ильинский Николай Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ильинский Сергей Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
?.06.1879

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Ильинский Иван Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.05.1883

Сын: Ильинский Димитрий Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Ильинский Матвей Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильинский Иван Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Василий Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

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