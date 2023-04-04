Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильинская (Соболева) Вера Онисимовна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1845

Супруги
Ильинский Константин Борисович11.09.1827 г.р.
Дети
Ильинский Константин Константинович30.01.1862 г.р.
Ильинский Николай Константинович15.04.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильинская) Глафира Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Василий Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильинская) Александра Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильинская) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Бракосочетание
24.02.1861

Муж: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
30.01.1862

Сын: Ильинский Константин Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Ильинский Николай Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ильинский Сергей Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
?.06.1879

Дочь: (Ильинская) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Ильинский Иван Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
05.05.1883

Сын: Ильинский Димитрий Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Доброе, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
09.08.1886

Сын: Ильинский Матвей Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильинский Иван Константинович

Отец ребёнка: Ильинский Константин Борисович

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