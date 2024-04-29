Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче) 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: Соломон Ливша (Лифша)

Рождение ребёнка
05.03.1875

Сын: Соломон Авраам (Абрам) Велвел (Вельвл) Ицкович (Исакович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гринман (Соломон) Рахиль (Роха) Ицковна

Мать ребёнка: не указана

г. Чашники, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Соломон) Фейга (Фейгл) Ицковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1884

Сын: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)

Мать ребёнка: не указана

Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бим (Соломон) Хая Сима Ицковна (Исааковна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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