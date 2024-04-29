Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: Соломон Ливша (Лифша)
Рождение ребёнка
05.03.1875
Сын: Соломон Авраам (Абрам) Велвел (Вельвл) Ицкович (Исакович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гринман (Соломон) Рахиль (Роха) Ицковна
Мать ребёнка: не указана
г. Чашники, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Соломон) Фейга (Фейгл) Ицковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1884
Сын: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)
Мать ребёнка: не указана
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бим (Соломон) Хая Сима Ицковна (Исааковна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно