Гринман (Соломон) Рахиль (Роха) Ицковна
Место рожденияг. Чашники, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1883
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)
Мать: не указана
г. Чашники, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринман) Фейгеле (Фейгл) Шломовна
Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трайнин (Гринман) Ревекка (Рива) Шломовна
Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гринман) Гутя Шломовна
Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович
Бракосочетание
29.08.1912
г. Рига, Российская Империя
Смерть
1941