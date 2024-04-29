Гринман (Соломон) Рахиль (Роха) Ицковна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гринман (Соломон) Рахиль (Роха) Ицковна

Место рождения

г. Чашники, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1883

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)

Мать: не указана

г. Чашники, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринман) Фейгеле (Фейгл) Шломовна

Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трайнин (Гринман) Ревекка (Рива) Шломовна

Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гринман) Гутя Шломовна

Отец ребёнка: Гринман Шломо Ицхакович

Бракосочетание
29.08.1912

Муж: Гринман Шломо Ицхакович

г. Рига, Российская Империя
Смерть
1941

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