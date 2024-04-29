Соломон Григорий (Гирш) Ицкович 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломон Григорий (Гирш) Ицкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: (Верлигес) Мария Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Верлигес) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Серова (Соломон) Генриэтта Григорьевна

Мать ребёнка: (Верлигес) Мария Акимовна

Смерть
Неизвестно
п. Рощино, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
п. Рощино, Ленинградская область, РСФСР, СССР

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