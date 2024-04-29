Соломон Григорий (Гирш) Ицкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Серова (Соломон) Генриэтта Григорьевна
Мать ребёнка: (Верлигес) Мария Акимовна
Смерть
Неизвестно
п. Рощино, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
п. Рощино, Ленинградская область, РСФСР, СССР