(Верлигес) Мария Акимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Верлигес) Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верлигес Аким

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Серова (Соломон) Генриэтта Григорьевна

Отец ребёнка: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович

Смерть
Неизвестно
г. Рига
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище, г. Рига, Латвия

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