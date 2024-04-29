(Верлигес) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верлигес Аким
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Серова (Соломон) Генриэтта Григорьевна
Отец ребёнка: Соломон Григорий (Гирш) Ицкович
Смерть
Неизвестно
г. Рига
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище, г. Рига, Латвия