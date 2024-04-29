Соломон Ливша (Лифша) 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломон Ливша (Лифша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клебанова (Соломон) Меня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шур (Соломон) Хая Сима

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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