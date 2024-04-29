Соломон Ливша (Лифша)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клебанова (Соломон) Меня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1855
Сын: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шур (Соломон) Хая Сима
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно