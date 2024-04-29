Бим (Соломон) Лифша (Ливша Лея) (Ливша, Лея) Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Соломон Ицик (Исаак Иче) (Исаак, Иче)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бим Хаим Исаакович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бим Михаил Хаимович (Хаймович)
Отец ребёнка: Бим Хаим Исаакович
Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
11.09.1926
Сын: Бим Леонид Хаимович
Отец ребёнка: Бим Хаим Исаакович
г. Днепропетровск, Украинская ССР
Смерть
1932
г. Ленинград, РСФСР, СССР