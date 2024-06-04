Колупаев Ярофей Обрамов (Авраамов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Колупаев Авраам (Обрашка) Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Семенова (Колупаева) Федосья Ерофеева
Мать ребёнка: не указана
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: (Колупаева) Фекла Ерофеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1709