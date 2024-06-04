Колупаев Ярофей Обрамов (Авраамов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаев Ярофей Обрамов (Авраамов)

Колупаев Ярофей Обрамов (Авраамов)

Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Колупаев Авраам (Обрашка) Степанов

Мать: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Колупаев Обрам Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Колупаев Федор Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Семенова (Колупаева) Федосья Ерофеева

Мать ребёнка: не указана

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Колупаев Иван Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: (Колупаева) Фекла Ерофеева

Мать ребёнка: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1709

Мы используем куки для улучшения работы сайта.