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Колупаев Иван Ерофеев

Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)

Мать: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Колупаев Алексей Иванов

Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Катерина Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Колупаев Иван Иванов

Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Анна (?)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762