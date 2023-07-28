Колупаев Иван Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Катерина Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Колупаев Иван Иванов
Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Анна (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колупаева Анна (?)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762