Колупаев Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Колупаев Иван Ерофеев
Мать: Колупаева Анна (?)
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Колупаев Игнатий Алексеев
Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Оксинья (Ксения) Алексеевна
Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784