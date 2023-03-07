Колупаев Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаев Алексей Иванов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Колупаев Иван Ерофеев

Мать: Колупаева Анна (?)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Колупаев Игнатий Алексеев

Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Колупаев Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Оксинья (Ксения) Алексеевна

Мать ребёнка: Колупаева Ульяна Давыдова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Ульяна Давыдова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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