Колупаева Анна (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Анна (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Колупаев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Колупаев Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Колупаев Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Колупаев Иван Иванов

Отец ребёнка: Колупаев Иван Ерофеев

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Колупаев Иван Ерофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Иван Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750
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