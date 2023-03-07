Семенова (Колупаева) Федосья Ерофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин
Рождение ребёнка
Около 1733
Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Парасковья Сергеева
Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Сергей Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762