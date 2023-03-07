Семенова (Колупаева) Федосья Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Колупаева) Федосья Ерофеева

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Семенов Степан Сергеев

Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Семенов Федор Сергеев

Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Парасковья Сергеева

Отец ребёнка: Семенов Сергей Лукин

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Сергей Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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