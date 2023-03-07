Колупаев Обрам Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1706
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Улита Обрамова
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Колупаев Кондратий Обрамов
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Рождение ребёнка
Около 1725
Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724