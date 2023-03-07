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Колупаев Обрам Ерофеев

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Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1681 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Колупаев Ярофей (Авраамов)

Мать: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1706

Сын: Колупаев Игнатий Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Улита Обрамова

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Колупаев Ефим Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Колупаев Епифан Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Колупаев Кондратий Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Колупаев Семен Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Колупаев Гурий Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Колупаев Семен Обрамов

Мать ребёнка: Колупаева Парасковья Малофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Парасковья Малофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1724
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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