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Колупаев Игнатий Обрамов

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Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1702 и 1706

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1702 и 1706

Отец: Колупаев Обрам Ерофеев

Мать: Колупаева Парасковья Малофеева

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Колупаев Василий Игнатьев

Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Параскева Игнатьева

Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Колупаев Аверкий Игнатьев

Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Колупаев Клементий Игнатьев

Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Офимья Игнатьева

Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Федора (Трофимова)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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