Колупаев Игнатий Обрамов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1702 и 1706
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1702 и 1706
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Колупаев Василий Игнатьев
Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Параскева Игнатьева
Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Колупаев Аверкий Игнатьев
Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Колупаев Клементий Игнатьев
Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Офимья Игнатьева
Мать ребёнка: Колупаева Федора (Трофимова)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772