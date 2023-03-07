Колупаев Гурий Обрамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Колупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев
Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Неонила Гурьева
Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Марфа Гурьева
Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1789