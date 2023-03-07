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Колупаев Гурий Обрамов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Колупаев Обрам Ерофеев

Мать: Колупаева Парасковья Малофеева

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Колупаев Евсевий (Евстигней) Гуриев

Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Неонила Гурьева

Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Марфа Гурьева

Мать ребёнка: Колупаева Настасья Семенова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Настасья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1789
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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