Малахов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Малахова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Малахова Хариесса Феофановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Малахова Хариесса Феофановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1915
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1915 год Фонд № 1063. Оп.1. Д. 115 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652218#20
Упоминание
1916
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 117 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#19
Смерть
Неизвестно
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