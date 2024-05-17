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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Есипово Боровецкой волости Шишина на решение уездного съезда по иску кассатора о восстановлении владения дорогой, нарушенного крестьянами Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Есипово Боровецкой волости [о выдаче паспортов]. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 9703.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
127Есипово, д. разновед.при р. Сухоне.2917225047
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1610Есипово № 17Бекреневское.Воскресенский-Боровецкийбывшие помещичьи——113027
17—Есипово № 21Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи——31011
18—Есипово № 22Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи——142928
19—Есипово № 23Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи——61914
20—Осипово № 24Бердинское.Воскресенскийсвободные хлебопашцы——111
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Есипово230784деревняРусские50105130235
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Есипово 3957деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.4650
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245651Есиповодеревня59°27'с.ш.40°04'в.д.O-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638448137д Есиповодеревня