деревня Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Есипово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Есипово Боровецкой волости Шишина на решение уездного съезда по иску кассатора о восстановлении владения дорогой, нарушенного крестьянами Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Есипово Боровецкой волости [о выдаче паспортов]. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 9703.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Боровецкой церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
127Есипово, д. разновед.при р. Сухоне.2917225047

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Боровецкая волость
1610Есипово № 17Бекреневское.Воскресенский-Боровецкийбывшие помещичьи113027
17Есипово № 21Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи31011
18Есипово № 22Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи142928
19Есипово № 23Есиповское.Воскресенскийбывшие помещичьи61914
20Осипово № 24Бердинское.Воскресенскийсвободные хлебопашцы111

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Есипово230784деревняРусские50105130235

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Боровецкий сельсовет
Есипово 3957деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.4650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245651Есиповодеревня59°27'с.ш.40°04'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
19638448137д Есиповодеревня

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