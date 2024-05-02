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Малахова Анна Николаевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Малахов Николай Федорович

Мать: Малахова Хариесса Феофановна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1916
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 117 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#19
Упоминание
26.10.1919
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО Книга записей актов гражданского состояния о рождении за 1918, 1919 гг. Боровецкого волисполкома Вологодского уезда Вологодской губернии. Фонд № Р-1712. Оп.4. Д. 17 https://gosarchive.gov35.ru/ar... Показать все
Смерть
Неизвестно
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