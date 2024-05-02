Малахова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Упоминание
1916
ГАВО Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 117 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#19
Упоминание
26.10.1919
ГАВО Книга записей актов гражданского состояния о рождении за 1918, 1919 гг. Боровецкого волисполкома Вологодского уезда Вологодской губернии. Фонд № Р-1712. Оп.4. Д. 17 https://gosarchive.gov35.ru/ar... Показать все
Смерть
Неизвестно