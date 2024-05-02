Малахова Хариесса Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Малахова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай Федорович
Бракосочетание
Около 1915
Упоминание
1915
Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1915 год Фонд № 1063. Оп.1. Д. 115 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652218#20
Упоминание
1916
Исповедная ведомость Воскресенской Боровецкой церкви Вологодского уезда за 1916 год. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 117 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652222#19
Смерть
Неизвестно