(Loscutoff) Nellie
Место рожденияKars Russia
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Лоскутов Loskutov Степан Агапович
Мать: Maria
Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Wyatt Doris
Отец ребёнка: ?
Место жительства
С 1930 по 1940
lived near Sheridan, just outside of Wheatland
Смерть
Неизвестно
USA
Похороны
Неизвестно
Nellie is buried in the Russian cemetery nearby.