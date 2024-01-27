(Loscutoff) Nellie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Loscutoff) Nellie

Место рождения

Kars Russia

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Около 1912 г.р.
Около 1914 г.р.
Около 1916 г.р.
Около 1918 г.р.
Около 1920 г.р.
Около 1922 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Лоскутов Loskutov Степан Агапович

Мать: Maria

Kars Russia
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Minnie

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Dorothy

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Jim

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Max

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: John

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Wyatt Doris

Отец ребёнка: ?

Место жительства
С 1930 по 1940
lived near Sheridan, just outside of Wheatland
Смерть
Неизвестно
USA
Похороны
Неизвестно
Nellie is buried in the Russian cemetery nearby.
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