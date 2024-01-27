Dorothy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dorothy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: ?

Мать: Nellie

Смерть
Неизвестно
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