(Bagdonoff) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bagdonoff) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Около 1882 г.р.
Около 1884 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Alice

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Степан Агапович

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Nellie

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Степан Агапович

Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutov Степан Агапович

Смерть
Неизвестно
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