(Bagdonoff) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Alice
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Степан Агапович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Nellie
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutov Степан Агапович
Kars Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно