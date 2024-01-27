Max — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Max

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: ?

Мать: Nellie

Военная служба
1942
Во время ВОВ воевал в Италии с фашистами.
Смерть
Неизвестно
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