John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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John

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: ?

Мать: Nellie

Работа или профессия
Между 1941 и 1945
работал на верфях во время войны. в 1941-1945
Смерть
Неизвестно
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