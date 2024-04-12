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Виногоров Михаил Никандрович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1893

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Виногоров Никандр Васильевич

Мать: Виногорова Александра Трофимовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шипицына Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шабурова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Полевщикова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анастасия Васильевна

Смерть
1947
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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