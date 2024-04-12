Виногоров Михаил Никандрович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1913
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шипицына Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шабурова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Полевщикова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Виногорова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл