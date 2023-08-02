Виногорова Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Виногорова Дарья Никандровна
Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Виногорова Марфа Никандровна
Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Виногоров Михаил Никандрович
Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Виногорова Анисья Никандровна
Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Виногоров Павел Никандрович
Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно