Виногорова Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Александра Трофимовна

Виногорова Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Виногорова Дарья Никандровна

Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Виногорова Марфа Никандровна

Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Виногоров Михаил Никандрович

Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Виногорова Анисья Никандровна

Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Сын: Виногоров Павел Никандрович

Отец ребёнка: Виногоров Никандр Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Никандр Васильевич