Виногорова (Шестакова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1913
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шипицына Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виногорова Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Виногорова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шабурова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Полевщикова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл