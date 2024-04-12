Виногорова (Шестакова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Шестакова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Удельное, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1896

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельное, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шипицына Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виногорова Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Виногорова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шабурова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Полевщикова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Никандрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Михаил Никандрович

Смерть
1976
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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