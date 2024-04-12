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Архангельский Георгий Леонтьевич

Место рождения

Грудево, Богословская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

30.06.1885

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Куликов Леонтий Иосифович

Мать: Куликова Параскевия Степановна

Грудево, Богословская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Смирнова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Архангельский Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Яблоков Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Кандидова Параскевия Георгиевна

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Боркова Мастридия Георгиевна

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Архангельский Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архангельская Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Смерть
30.06.1885
Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
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