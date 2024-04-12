Архангельский Георгий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти30.06.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Смирнова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Архангельский Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Яблоков Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Кандидова Параскевия Георгиевна
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Боркова Мастридия Георгиевна
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Архангельский Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Архангельская Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.06.1885