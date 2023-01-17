Куликов Леонтий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Леонтий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800

Жена: Куликова Параскевия Степановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Архангельский Георгий Леонтьевич

Мать ребёнка: Куликова Параскевия Степановна

Грудево, Богословская волость, Костромской уезд
Место жительства
Неизвестно
Грудево, Богословская волость, Костромской уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник, иерей, благочинный
Смерть
До 1860
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