Куликов Леонтий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
1808
Сын: Архангельский Георгий Леонтьевич
Мать ребёнка: Куликова Параскевия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник, иерей, благочинный
Смерть
До 1860