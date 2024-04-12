Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Место рождения

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Архангельский Георгий Леонтьевич

Мать: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Груздева Анна Петровна

Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Архипова Александра Петровна

Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борков Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Смерть
Неизвестно
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