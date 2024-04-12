Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Груздева Анна Петровна
Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Архипова Александра Петровна
Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Борков Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно