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Борков Петр Сергеевич

Место рождения

Спас-Хрипели, Сусанинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Борков Сергей Евдокимович

Мать: Боркова Ксения Васильевна

Спас-Хрипели, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Шишкино, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
1863

Жена: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Груздева (Боркова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Архипова (Боркова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Боркова) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Петропавловская (Боркова) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская область
Упоминание
1905
1905 1905 130-9-3570 43об-44 с.Шишкино Дьякон на псаломщицкой вакансии Петр Сергеев Борков … 60 лет В семействе у него жена его Мастридия Георгиева Боркова, дочь псаломщика, родилась при сей Преображ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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