Борков Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Груздева (Боркова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Боркова) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Петропавловская (Боркова) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Боркова (Архангельская) Мастридия Георгиевна
Упоминание
1905
1905 1905 130-9-3570 43об-44 с.Шишкино Дьякон на псаломщицкой вакансии Петр Сергеев Борков … 60 лет В семействе у него жена его Мастридия Георгиева Боркова, дочь псаломщика, родилась при сей Преображ... Показать все
Смерть
Неизвестно