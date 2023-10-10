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Архангельский Александр Георгиевич

Место рождения

Шишкино, Шишкинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Архангельский Георгий Леонтьевич

Мать: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Шишкинская волость, Костромской уезд
Работа или профессия
С 1854 по 1872
Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Архангельская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Архангельский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Архангельский Федор Александрович

Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1864

Дочь: Преображенская Таисия Александровна

Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Между 1872 и 1885
Головинское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
священник
Работа или профессия
1886
Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Работа или профессия
1889
Владимирово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1897
Головинское, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
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