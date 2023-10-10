Архангельский Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Работа или профессия
С 1854 по 1872
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Архангельский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Архангельский Федор Александрович
Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1864
Дочь: Преображенская Таисия Александровна
Мать ребёнка: Архангельская Александра Васильевна
Работа или профессия
Между 1872 и 1885
священник
Работа или профессия
1886
Нагорное, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Работа или профессия
1889
Владимирово, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1897