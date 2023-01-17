Воронье
Судиславский муниципальный район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
28Воронье, с.при р. Мере.712072211234Церквей православных 2. Почтовая станция. Ярмарка. Еженедельные базары. Заводы: свечносальный и кирпичный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
449. Воронье, село бывшее владельческое, при реке Мере, дворов 93, жителей 717, 2 церкви православных, 2 часовни, школа, 2 пчт. ст., 10 лавок, 2 кузницы, 2 постоялых двор Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Воронье с., ш., птс., б., я.рч. МераК.-Гал.711166062343645982 кузн.маляр., бонд.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6398Вороньесело58°00'00"42°00'00"O-38-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34642408101с Вороньесело