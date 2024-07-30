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Архангельский Алексей Александрович

Место рождения

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Архангельский Александр Георгиевич

Мать: Архангельская Александра Васильевна

Воронье, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
С 1875
Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
1877

Жена: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1877 ф.56 о.8 д.71 л.16об-17 О бракосочетании Жених кончивший курс Костромской Духовной Семинарии воспитанник Алексей Александров Архангельский Невеста Христорождественской церкви погоста Гребней умер... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Богословская (Архангельская) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Архангельская (Невельская) Надежда Николаевна

Гребни, Кинешемской уезд, Костромская губерния
1879 ф.56 о.8 д.67 л.89об-90 Вера Христорождественской церкви погоста Гребней священник Алексей Александров Архангельский и законная жена его Надежда Николаева Архангельская Восприемники []кой губер... Показать все
Упоминание
1891
1891 130-9-796-31об-32 Клировые ведомости погоста Гребни Штатный священник Алексей Александров Архангельский, 36 лет, священнический сын ... Сиротствующей девице Любови Рябининой племянник по умершей ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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