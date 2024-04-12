Смирнова (Архангельская) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Архангельская) Анна Георгиевна

Место рождения

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Архангельский Георгий Леонтьевич

Мать: Архангельская Татьяна Яковлевна

Шишкино, Костромской уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
Вычислено 1853

Муж: Смирнов Иван Федорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Смирнов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Беляева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Беляева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович

Ильинское, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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