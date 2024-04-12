Смирнова (Архангельская) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Бракосочетание
Вычислено 1853
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Беляева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Беляева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно