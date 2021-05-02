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Пугачёва (-) Елизавета Федоровна

Место рождения

Камышин, город Камышин, Волгоградская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачёв Сергей Емельянович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пугачёв Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пугачёв Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Пугачёва) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Пугачёв Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1949
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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