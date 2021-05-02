Пугачёва (-) Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пугачёв Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пугачёв Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Пугачёва) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович
Рождение ребёнка
25.08.1924
Отец ребёнка: Пугачёв Сергей Емельянович
Смерть
1949
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область