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Пугачёв Сергей Емельянович

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Место рождения

Витебск

Дата рождения

1881

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск
Рождение ребёнка
1908

Сын: Пугачёв Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пугачёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Пугачёв Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачёва Елизавета Федоровна

Смерть
1938
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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