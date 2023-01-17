Пугачёв Сергей Емельянович
Место рожденияВитебск
Дата рождения1881
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пугачёв Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пугачёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
25.08.1924
Мать ребёнка: Пугачёва Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия