Пугачёв Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти05.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалина Е Г
Смерть
05.08.1943
Серпухов, Серпухов, Московская область
Погиб в 1943 г.Серпухово Московская область Похоронен мемориал Красная гора г.Серпухово Награждён нагрудным знаком"Отличник наркомтанкопрома"приказ 517 от8.11.1942г.