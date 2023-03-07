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Пугачёв Владимир Сергеевич

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Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

05.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пугачёв Сергей Емельянович

Мать: Пугачёва Елизавета Федоровна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалина Е Г

Смерть
05.08.1943
Серпухов, Серпухов, Московская область
Погиб в 1943 г.Серпухово Московская область Похоронен мемориал Красная гора г.Серпухово Награждён нагрудным знаком"Отличник наркомтанкопрома"приказ 517 от8.11.1942г.
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