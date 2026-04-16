Подкорытова Анна Иванова
женский, родилась 1759
умерла После 1824 ст.
Супруги
Подкорытов ГаврилаНеизвестно г.р.
Дети
Подкорытов Иван Гаврилов1782 ст. г.р.
Подкорытов Михаил Гаврилов1785 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подкорытов Гаврила
Рождение ребёнка
1782 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Гаврилов
Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1793 ст.
Сын: Подкорытов Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
После 1824 ст.