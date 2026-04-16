Подкорытова Анна Иванова 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Подкорытова Анна Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1759

умерла После 1824 ст.

Супруги
Подкорытов ГаврилаНеизвестно г.р.
Дети
Подкорытов Иван Гаврилов1782 ст. г.р.
Подкорытов Михаил Гаврилов1785 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Гаврила

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Подкорытов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
20.08.1793 ст.

Сын: Подкорытов Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Подкорытов Гаврила

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
После 1824 ст.

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