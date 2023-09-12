Подкорытов Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1793 по 1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782 ст.
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Подкорытов Михаил Гаврилов
Мать ребёнка: Подкорытова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подкорытова Анна
Смерть
С 1793 по 1811 ст.