Подкорытов Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытов Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1793 по 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782 ст.

Сын: Подкорытов Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Подкорытов Михаил Гаврилов

Мать ребёнка: Подкорытова Анна

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Анна

Смерть
С 1793 по 1811 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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