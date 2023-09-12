Подкорытов Иван Гаврилов
мужской, родился 1782 ст.
умер 1833 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
ОтецПодкорытов ГаврилаНеизвестно г.р.
МатьПодкорытова Анна Иванова1759 г.р.
Супруги
Подкорытова Марфа Григорьева1784 г.р.
Дети
Подкорытов Алексей Иванов1806 ст. г.р.
Подкорытов Василий Иванов1810 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Подкорытов Гаврила
Мать: Подкорытова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Подкорытов Василий Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Подкорытова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: (Подкорытова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Подкорытова Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Подкорытов Никандр Иванов
Мать ребёнка: Подкорытова Марфа Григорьева
Смерть
1833 ст.