Казаков Гурий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Дочь: Казакова Аграфена Гуриевна
Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Казакова Марфа Гуриевна
Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна
Смерть
Неизвестно