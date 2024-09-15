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Казаков Гурий Иванович

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: Казаков Иван Васильевич

Мать: Казакова Устинья Никифоровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Казаков Никанор Гуриевич

Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Казаков Никифор Гуриевич

Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Дочь: Казакова Аграфена Гуриевна

Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Казакова Марфа Гуриевна

Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Казаков Парфён Гуриевич

Мать ребёнка: Казакова Лукерья Ивановна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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