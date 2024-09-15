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Казаков Иван Васильевич

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1702 ст.

Дата смерти

Около 1761 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702 ст.

Отец: Казаков Василий

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Устинья Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1721 ст.

Сын: Казаков Прохор Иванович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Казаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.

Сын: Казаков Гурий Иванович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Казаков Роман Иванович

Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1761 ст.
Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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