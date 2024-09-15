Казаков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702 ст.
Дата смертиОколо 1761 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702 ст.
Отец: Казаков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.
Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.
Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Мать ребёнка: Казакова Устинья Никифоровна
Смерть
Около 1761 ст.