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Казакова Устинья Никифоровна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1721 ст.

Сын: Казаков Прохор Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Сын: Казаков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.

Сын: Казаков Гурий Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Казаков Роман Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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