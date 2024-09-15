Казакова Устинья Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1721 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1732 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Отец ребёнка: Казаков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно