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Казакова Лукерья Ивановна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Гурий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Казаков Никанор Гуриевич

Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Казаков Никифор Гуриевич

Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Дочь: Казакова Аграфена Гуриевна

Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Казакова Марфа Гуриевна

Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Казаков Парфён Гуриевич

Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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