Казакова Лукерья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Дочь: Казакова Аграфена Гуриевна
Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Казакова Марфа Гуриевна
Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Отец ребёнка: Казаков Гурий Иванович
Смерть
Неизвестно