Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Хохлов Григорий Егоров

Мать: Хохлова Евдокия Иванова

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
11.02.1883 ст.

Муж: Дубровин Владимир Леонтьевич

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/67a77d3d-6f54-4043-9a8c-d235d6a03f2e/192?center=1448+2746
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дубровин Алексей

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дубровин Иван

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Рождение ребёнка
Между 20.04.1900 и 24.03.1901

Сын: Дубровин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич

Филимоново, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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