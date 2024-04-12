Дубровина Евдокия (Хохлова) Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Хохлов Григорий Егоров
Мать: Хохлова Евдокия Иванова
Бракосочетание
11.02.1883 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/67a77d3d-6f54-4043-9a8c-d235d6a03f2e/192?center=1448+2746
Рождение ребёнка
1889
Сын: Дубровин Алексей
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дубровин Иван
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 20.04.1900 и 24.03.1901
Сын: Дубровин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Дубровин Владимир Леонтьевич
Смерть
Неизвестно